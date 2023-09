MP-AM diz que vai investigar morte de cachorro durante abordagem policial em Manaus

O Ministério Público do Estado do Amazonas divulgou nota nesta quinta-feira (21) afirmando que vai apurar a morte de um cachorro que atendia pelo nome de Bethoven, de 6 meses de idade, baleado com um tiro na cabeça durante uma abordagem policial, na noite de quarta-feira (20), no Conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Um vídeo feito por uma moradora mostra o momento da abordagem policial. Testemunhas afirmam que dois policiais, que não foram identificados, estavam fazendo uma abordagem a um homem e, durante uma confusão, um tiro foi disparado em direção ao cachorro.

Leia nota completa:

O Ministério Público do Estado do Amazonas, na manhã desta quinta-feira (21) tomou conhecimento de ato em que um Policial Militar efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça do canino Bethoven, causando a sua morte imediata, conforme se depreende das imagens que circulam na internet. Foi determinada a autuação de Notícia de Fato para apurar os fatos, à luz do devido processo legal e do princípio da presunção de inocência, assegurando o contraditório e a ampla defesa a todos os envolvidos. O Ministério Público do Estado do Amazonas não medirá esforços para apurar os fatos em sua totalidade, cumprindo a missão delegada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Redação AM POST*