Mulher fica ferida ao ter dedo do pé mordido por rato em motel

Uma mulher teve o dedinho do pé mordido por um rato em um motel de Belo Horizonte . De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a vítima estava dormindo na companhia do namorado.

Eles comemoravam um ano de relacionamento no Motel Le Monde, que fica no Anel Rodoviário, no bairro Engenho Nogueira, na Região da Pampulha, na capital mineira. O caso ocorreu no dia 14 de janeiro do ano passado.

Ela entrou na Justiça e vai receber indenização de R$ 2 mil por danos morais.

A mulher disse que se hospedou no motel às 23h e, por volta de 1h, sentiu uma queimação no dedinho do pé.

Quando o casal acendeu a luz, viu que tinha um rato na parede do quarto, e o local da mordida estava sangrando. Eles procuraram atendimento médico de urgência e conseguiram fotografar o animal para juntar a prova ao pedido de indenização.

A defesa da vítima reforçou que a mulher passou por momentos de muito medo, já que o animal é transmissor de doenças graves como leptospirose, peste bubônica, tifo e hantavírus.

