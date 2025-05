Mulher tem cabelo raspado por companheiro após acusação de traição no Amazonas: ‘Dá vontade de matar’

Notícias do Amazonas – Uma mulher teve o cabelo raspado pelo próprio companheiro como forma de suposta punição após ser acusada de traição. O caso ocorreu no município de Eirunepé, a 1.160 quilômetros de Manaus, e causou indignação nas redes sociais após a divulgação de um vídeo do momento.

Nas imagens, o agressor aparece raspando o cabelo da vítima enquanto afirma que a ação seria um “castigo” por infidelidade. O homem ainda declara que teria vontade de matar a mulher, mas que não o faz por receio de represálias de um grupo criminoso que atua na região. A gravação foi feita por uma terceira pessoa não identificada, que incentiva a violência e diz: “Aqui é assim”.

PUBLICIDADE

A mulher, cuja identidade não foi revelada, permanece sentada diante de um espelho, assistindo à cena de forma resignada e sem reagir.

A situação é investigada como violência doméstica e psicológica, e o vídeo já está em posse das autoridades. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apura o caso e busca identificar os envolvidos. A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) acompanha o desenrolar da denúncia.

O caso levanta novamente o alerta para os altos índices de violência contra mulheres no interior do Amazonas e reforça a importância da denúncia e proteção às vítimas. Especialistas alertam que situações como essa configuram crime de tortura, constrangimento ilegal e violência psicológica, todos passíveis de punição criminal.