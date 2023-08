Polícia vai investigar irregularidades de carreta envolvida em grave acidente em Manaus

Um grave acidente ocorreu nesta sexta-feira (25) na estrada do Puraquequara, zona leste de Manaus, resultando na morte de duas pessoas após um carro de aplicativo ser esmagado por uma carreta. O incidente levanta suspeitas sobre possíveis irregularidades na carreta envolvida no acidente, incluindo carga excedente e problemas de licenciamento.

De acordo com o Delegado Gerson Oliveira, encarregado do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a carreta transportava aproximadamente 30 toneladas de asfalto no momento do acidente. A polícia e a Perícia de Engenharia do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão investigando se a carga estava dentro dos limites de segurança estabelecidos e se todas as regulamentações foram seguidas. Irregularidades aparentes na carreta, como a falta de lacre na placa, um pneu visivelmente desgastado e questões relacionadas ao licenciamento, também estão sob análise.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Delegado Oliveira enfatizou a importância de determinar se houve negligência por parte do condutor ou da empresa proprietária da carreta.

“Vamos interrogar o motorista da carreta para obter informações essenciais. Isso nos ajudará a determinar se erros foram cometidos ou se houve falta de observância das normas, tanto por parte do motorista quanto da empresa envolvida”, disse.