Segurança impede tentativa de furto em loja da Riachuelo em shopping de Manaus

Notícias Policiais – Uma tentativa de furto foi registrada na tarde desta segunda-feira (4/8) em uma loja da Riachuelo, localizada em um shopping da zona Leste de Manaus. A ação criminosa foi rapidamente frustrada graças à atuação ágil da equipe de segurança do centro comercial, com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo a assessoria do shopping, um grupo de cinco pessoas tentou subtrair mercadorias da loja de roupas. No entanto, os seguranças perceberam a movimentação suspeita e conseguiram impedir a ação antes que os suspeitos deixassem o local. A tentativa de furto chamou a atenção de frequentadores e lojistas, especialmente após a chegada de duas viaturas da PM ao shopping.

De acordo com informações preliminares repassadas por agentes no local, três indivíduos foram detidos ainda dentro do shopping e encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e seguem sendo procurados pelas autoridades.

O shopping informou que colabora com as investigações e que reforça as medidas de segurança para garantir o bem-estar de clientes e colaboradores. A Polícia Civil deve analisar as imagens do circuito interno de segurança para tentar identificar os foragidos.