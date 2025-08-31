A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Veja Mais

TCE-AM julgará mais de 150 processos, incluindo prestações de contas e denúncias de irregularidades, durante sessão desta segunda-feira (1º)

Câmara de Anori e SAAE de Iranduba estão entre os órgãos com contas em julgamento.

Por Natan AMPOST

31/08/2025 às 06:00

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) deve analisar um volume expressivo de processos na 25ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, marcada para a próxima segunda-feira (1º), a partir das 10h. A pauta de julgamentos soma 151 processos, incluindo recursos, representações, fiscalizações e prestações de contas de gestores públicos do Estado.

PUBLICIDADE

De acordo com a Corte, onze processos compõem a chamada pauta de adiados, que reúne ações que retornam ao julgamento após pedidos de vista ou adiamentos. Nesse grupo estão seis recursos, três representações, uma fiscalização de atos de gestão e um embargo de declaração.

Já a pauta do dia concentra a maior parte dos processos, totalizando 140. Entre eles, serão apreciados 51 recursos, 49 representações, 16 prestações de contas, nove embargos de declaração, sete fiscalizações de atos de gestão, quatro consultas, além de duas tomadas de contas e duas denúncias de irregularidades.

PUBLICIDADE

Prestações de contas em análise

Entre os processos em destaque está a prestação de contas da Câmara Municipal de Anori, referente ao exercício de 2023, sob responsabilidade do então gestor Luiz Carlos Pereira da Costa. Também será analisada a prestação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Iranduba, apresentada por Paulo Denilson Nunes de Queiroz, igualmente relativa ao ano passado.

PUBLICIDADE

Leia também: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

O julgamento dessas prestações é considerado relevante porque permite avaliar a aplicação de recursos públicos em diferentes áreas, garantindo transparência e fiscalização dos atos de gestão.

PUBLICIDADE

Transparência e transmissão online

Assim como em sessões anteriores, o TCE-AM reforça o compromisso com a transparência e a participação social. Toda a sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Corte no YouTube e pelas demais redes sociais institucionais. Dessa forma, cidadãos, gestores e interessados podem acompanhar em tempo real as discussões e votações dos conselheiros.

A expectativa é que a análise do extenso volume de processos contribua para a fiscalização rigorosa da administração pública no Amazonas, fortalecendo o controle externo e a boa gestão dos recursos públicos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima anuncia maior investimento da história no Festival de Cirandas

Governador Wilson Lima destaca investimentos e impacto econômico do 27º Festival de Cirandas, que deve atrair 70 mil pessoas em três dias de apresentações.

há 3 minutos

Esporte

Samuel Lino, do Flamengo, é convocado por Carlo Ancelotti após lesão de Matheus Cunha

Atacante do Flamengo assume a vaga de Matheus Cunha e será opção de Carlo Ancelotti nos duelos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

há 2 horas

Brasil

Tarcísio promete indulto imediato a Bolsonaro se for presidente e questiona imparcialidade do STF

Governador de São Paulo diz que tudo o que ocorre contra o ex-presidente é “desarrazoado” e critica a Justiça brasileira.

há 3 horas

Mundo

Morre brasileiro que servia como sargento no exército de Israel, informa ministro

Ariel Lubliner, servia ao exército de Israel como sargento.

há 4 horas

Brasil

PGR vai contra pedido de prisão de coronel do 8/1 acusado de usar mulher para driblar Moraes

Coronel Jorge Naime é um dos ex-integrantes da cúpula da polícia distrital que são réus pelo 8 de Janeiro e aguardam julgamento.

há 4 horas