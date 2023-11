Técnico de base do Palmeiras é sequestrado após cair em “golpe do amor”

Chamado Richard Walter Pabon, o técnico argentino exerce a função de treinador específico no clube da Barra Funda. Ele é responsável por desenvolver técnicas individuais de atletas em categorias até o Sub-16.

Richard conheceu uma mulher chamada Anny Oliveira em um aplicativo de relacionamento. Eles se encontraram em duas ocasiões e, nesta quinta-feira (9), teriam o terceiro encontro.

O técnico pediu um carro de aplicativo até uma via no bairro de Cidade de Tiradentes, local combinado com Anny. Após 15 minutos de espera, dois veículos pararam no local e cerca de 10 indivíduos armados, todos com idade entre 18 e 20 anos, desembarcaram e abordaram as vítimas.

O motorista, identificado como Marco Antônio Von Haydin, de 52 anos, foi colocado no banco de trás do próprio veículo e levado para uma rua vazia. Ele teve dois celulares, uma câmera digital, cartões bancários e R$ 250 em dinheiro roubados. Ele foi liberado rapidamente. Os criminosos afirmaram que o interesse da quadrilha estava no passageiro.

O grupo levou Richard para o final da Avenida Leandro, na zona leste de São Paulo. Lá, exigiram que ele desbloqueasse o celular e informasse a senha de seus cartões bancários. Durante sequestro, funcionários do Palmeiras ligaram para Richard, que foi obrigado pela quadrilha a falar que tinha ido ao Shopping Itaquera e que tudo estava bem.

O treinador ficou por cerca de três horas com um capuz no rosto, enquanto criminosos faziam compras em máquinas de cartão e transferências bancárias. Richard conseguiu convencer a quadrilha a liberá-lo ao dizer que seus colegas de trabalho já estavam desconfiados e que a polícia estaria já o procurando.

Os criminosos retiraram o capuz do rosto da vítima e informaram que um carro de aplicativo o levaria até seu hotel, localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

A denúncia foi feita por Marco Antônio, o motorista, que logo após ser deixado pelos bandidos relatou a ocorrência à primeira viatura da Polícia Militar que viu. Não se sabe ainda qual o envolvimento de Anny Oliveira no crime. O caso foi registrado no 49º Distrito Policial de São Mateus, na Avenida Raqueb Chohfi, na zona leste. As investigações prosseguem.