Vasco vence Sport por 3 a 2 e sai da zona de rebaixamento no Brasileirão

Triunfo com gols de Nuno Moreira, Felipe Coutinho e Vegeta leva Vasco à 15ª colocação.

Por Marcia Jornalist

31/08/2025 às 22:46

Notícias de esporte – Neste domingo, 31 de agosto, o Vasco da Gama conquistou uma importante vitória sobre o Sport por 3 a 2, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca deixou a zona de rebaixamento, chegando a 22 pontos na 15ª posição da tabela.

Os gols do Vasco foram marcados por Nuno Moreira, Felipe Coutinho e Vegeta, que garantiram o triunfo diante de um adversário duro, mas que permanece na lanterna do campeonato, com apenas 10 pontos conquistados até o momento.

A vitória representa um alívio para a equipe cruzmaltina, que agora foca seus esforços para o próximo compromisso, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco enfrentará o Botafogo no dia 11 de setembro, às 21h30, em busca de uma vaga nas semifinais da competição.

Já o Sport, que segue na última colocação, terá pela frente o Bragantino na 23ª rodada do Brasileirão. O jogo será disputado no interior paulista, no dia 14 de setembro, às 11 horas, e é fundamental para tentar reagir na tabela.

Com essa vitória, o Vasco ganha confiança para os desafios que vêm pela frente, enquanto o Sport busca recuperar seu desempenho para fugir da zona de rebaixamento.

