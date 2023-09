Manaus – A Prefeitura de Manaus, em conjunto com órgãos de segurança e dados técnicos, está monitorando a descida do rio Negro durante a vazante de 2023, com o objetivo de garantir a segurança dos banhistas que frequentam a praia do complexo turístico Ponta Negra.

Nesta segunda-feira, 25 de setembro, o rio Negro registrou uma marca de 17,06 metros, de acordo com medições no Porto de Manaus, com uma vazão de 6,70 metros no mês de setembro. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o rio baixou 4,86 metros. No dia 25 de setembro de 2022, o nível do rio Negro estava em 22,65 metros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2015, a praia da Ponta Negra foi interditada por questões de segurança quando o rio atingiu a cota mínima de 16 metros, conforme estabelecido em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2013 com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). Esse acordo definiu regras de uso da praia perene e estabeleceu a cota mínima de segurança para os banhistas antes de permitir a entrada no rio.

Antes de tomar novas medidas, a Prefeitura de Manaus está conduzindo vistorias, análises e medições da praia em colaboração com os bombeiros e solicitou avaliação do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) sobre as condições de balneabilidade.

A Prefeitura de Manaus, em conjunto com órgãos de segurança e dados técnicos, está monitorando a descida do rio Negro durante a vazante de 2023, com o objetivo de garantir a segurança dos banhistas que frequentam a praia do complexo turístico Ponta Negra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira, 25 de setembro, o rio Negro registrou uma marca de 17,06 metros, de acordo com medições no Porto de Manaus, com uma vazão de 6,70 metros no mês de setembro. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o rio baixou 4,86 metros. No dia 25 de setembro de 2022, o nível do rio Negro estava em 22,65 metros.

Em 2015, a praia da Ponta Negra foi interditada por questões de segurança quando o rio atingiu a cota mínima de 16 metros, conforme estabelecido em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2013 com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). Esse acordo definiu regras de uso da praia perene e estabeleceu a cota mínima de segurança para os banhistas antes de permitir a entrada no rio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de tomar novas medidas, a Prefeitura de Manaus está conduzindo vistorias, análises e medições da praia em colaboração com os bombeiros e solicitou avaliação do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) sobre as condições de balneabilidade.

A interdição da praia pode ocorrer sempre que laudos e relatórios indicarem que a praia não está adequada para uso dos banhistas, devido a possíveis buracos ou depressões formados pelo movimento natural de subida e descida das águas do rio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É fundamental respeitar as normas de uso da praia e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica a área segura dentro da água. Placas de orientação sobre precauções e horários estão disponíveis em toda a área permitida.

Durante o período, os salva-vidas estão presentes no local para prevenir acidentes e prestar assistência quando necessário. É importante observar que o banho no rio Negro não é permitido após as 17h, devido à perda de visibilidade na água e à ausência de salva-vidas no complexo.

Os frequentadores da praia também devem seguir as proibições de consumo de bebidas em garrafas de vidro, soltar pipas, acampar ou realizar comércio ambulante não autorizado pela prefeitura. A segurança é reforçada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e bombeiros, enquanto equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) cuidam da higiene do calçadão e da praia perene.

Veja mais sobre Manaus Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

A técnica perene utilizada na Ponta Negra foi a mesma empregada em locais famosos, como Copacabana (RJ) e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes. A praia perene da Ponta Negra, com 4,8 mil metros quadrados, foi inaugurada em 2012, durante a requalificação da primeira etapa do complexo turístico., devido a possíveis buracos ou depressões formados pelo movimento natural de subida e descida das águas do rio.

É fundamental respeitar as normas de uso da praia e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica a área segura dentro da água. Placas de orientação sobre precauções e horários estão disponíveis em toda a área permitida.

Durante o período, os salva-vidas estão presentes no local para prevenir acidentes e prestar assistência quando necessário. É importante observar que o banho no rio Negro não é permitido após as 17h, devido à perda de visibilidade na água e à ausência de salva-vidas no complexo.

Os frequentadores da praia também devem seguir as proibições de consumo de bebidas em garrafas de vidro, soltar pipas, acampar ou realizar comércio ambulante não autorizado pela prefeitura. A segurança é reforçada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e bombeiros, enquanto equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) cuidam da higiene do calçadão e da praia perene.

A técnica perene utilizada na Ponta Negra foi a mesma empregada em locais famosos, como Copacabana (RJ) e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes. A praia perene da Ponta Negra, com 4,8 mil metros quadrados, foi inaugurada em 2012, durante a requalificação da primeira etapa do complexo turístico.