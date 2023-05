Assista: Vídeo impressionante mostra ‘anaconda’ regurgitando após engolir outra cobra gigante

Redação AM POST*

Viralizou nas redes sociais vídeo que mostra uma sucuri-verde, de aproximadamente cinco metros, regurgita uma outra cobra, em uma represa entre Itarumã e Caçu, no interior de Goiás. As imagens serão analisadas pelos pesquisadores do Instituto Butantan, de São Paulo.

Nas imagens, é possível ver a cobra se movendo lentamente logo depois de se alimentar e inesperadamente abre a boca e começa a regurgitar.

A gravação foi feita pelo pecuarista e pescador esportivo, Marcelo Filho, que possui um canal no YouTube, e começou a filmar a cobra por ficar espantado com o tamanho do animal.

“Nesse dia tive o encontro mais inusitado da minha vida. Uma sucuri gigante regurgitando outra menor”, afirma.

Diante desse comportamento peculiar, os pesquisadores do Instituto Butantan têm formulado hipóteses para explicar o ocorrido. Uma possibilidade é que a escassez de recursos alimentares durante o período de reprodução tenha levado ao canibalismo entre as cobras.