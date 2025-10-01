A notícia que atravessa o Brasil!

Clientes denunciam venda de carnes estragadas e lixo acumulado em supermercado de Manaus; Veja

Consumidores apontam problemas de higiene e qualidade.

Por Marcia Jornalist

01/10/2025 às 13:48

Notícias do Amazonas – Denúncias alarmantes emergiram sobre o supermercado Juma, situado na rua Cariré, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Clientes relataram a venda de carnes vencidas e um acúmulo preocupante de lixo no estacionamento do estabelecimento.

Um vídeo circulando nas redes sociais mostra uma grande quantidade de lixo, incluindo caixas de papelão e sacolas plásticas, o que estaria atraindo roedores para a área.

Além disso, a gravação inclui alegações sobre a comercialização de produtos em estado inadequado para consumo.

Em resposta às acusações, a assessoria do supermercado afirmou que o dia da filmagem era destinado à limpeza geral.

Embora não tenha especificado quando o incidente ocorreu, garantiu que a coleta de lixo é feita diariamente por uma empresa pública. A assessoria refutou as alegações de que estivesse vendendo carnes vencidas, ressaltando que não há reclamações sobre a qualidade dos produtos.

LEIA MAIS: Com arsenal de guerra, PM suspeito de tentar matar cantor ‘Dubarranco’ é preso em Manaus

Na nota, a equipe do supermercado declarou: “Realizamos a limpeza e a separação do lixo reciclável. As informações sobre carnes vencidas não procedem, pois nossa qualidade é monitorada.” O supermercado se colocou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

