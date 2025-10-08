A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Vídeos

Grupo cerca e esfaqueia homem na Av. Floriano Peixoto em Manaus

Vítima não identificada foi cercada por cerca de cinco homens.

Por Beatriz Silveira

08/10/2025 às 18:53

Ver resumo

Notícias Policiais – Um homem ainda não identificado foi brutalmente agredido na tarde desta quarta-feira (8) no Centro de Manaus. O ataque aconteceu em frente a uma unidade da rede Bemol, na Avenida Floriano Peixoto, e mobilizou equipes de resgate.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi perseguida por um grupo de aproximadamente cinco homens até a fachada do estabelecimento, onde foi cercada e atacada com socos, pontapés e golpes de faca. Testemunhas relataram que o homem tentou escapar, mas acabou contido pelos agressores, que deixaram o local logo após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no próprio endereço e, em seguida, encaminhou o ferido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre o quadro clínico da vítima.

PUBLICIDADE

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

Até o momento, a motivação e a autoria do crime permanecem desconhecidas. As informações iniciais apontam apenas a dinâmica do ataque, com a perseguição, o cerco e as agressões em sequência. Novos desdobramentos devem esclarecer as circunstâncias do caso e a possível relação entre os envolvidos, mas ainda não há confirmação sobre o que teria desencadeado a violência.

O episódio ocorreu por volta da tarde desta quarta-feira (8) e chamou a atenção de quem passava pela Avenida Floriano Peixoto, importante via do Centro da capital amazonense, onde a movimentação foi parcialmente afetada durante o atendimento à vítima.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Hospital Público Veterinário do Amazonas atende 565 animais em três dias

Serviço por ordem de chegada exige RG, CPF, comprovante de residência e documento do pet.

há 26 minutos

Manaus

Motociclista sofre acidente e deixa Av. Max Teixeira travada em Manaus

Carro parou na faixa de pedestres em frente à escola.

há 51 minutos

Brasil

SP confirma 5ª morte por intoxicação por metanol

Capital tem 16 casos.

há 2 horas

Política

Deputado Silas Câmara nega que vá se afastar do mandato para se dedicar a campanha eleitoral de Omar Aziz

Parlamentar afirma que rumores sobre licença de três meses não procedem.

há 2 horas

Brasil

Bolsonaro pede autorização a Moraes para receber barbeiro em casa

Requerimento cita serviços exclusivos de barbearia, com respeito às restrições do STF, e identifica o profissional como Charlinston Borges Fernandes.

há 3 horas