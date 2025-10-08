Grupo cerca e esfaqueia homem na Av. Floriano Peixoto em Manaus

Notícias Policiais – Um homem ainda não identificado foi brutalmente agredido na tarde desta quarta-feira (8) no Centro de Manaus. O ataque aconteceu em frente a uma unidade da rede Bemol, na Avenida Floriano Peixoto, e mobilizou equipes de resgate.

De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi perseguida por um grupo de aproximadamente cinco homens até a fachada do estabelecimento, onde foi cercada e atacada com socos, pontapés e golpes de faca. Testemunhas relataram que o homem tentou escapar, mas acabou contido pelos agressores, que deixaram o local logo após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no próprio endereço e, em seguida, encaminhou o ferido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre o quadro clínico da vítima.

Até o momento, a motivação e a autoria do crime permanecem desconhecidas. As informações iniciais apontam apenas a dinâmica do ataque, com a perseguição, o cerco e as agressões em sequência. Novos desdobramentos devem esclarecer as circunstâncias do caso e a possível relação entre os envolvidos, mas ainda não há confirmação sobre o que teria desencadeado a violência.

O episódio ocorreu por volta da tarde desta quarta-feira (8) e chamou a atenção de quem passava pela Avenida Floriano Peixoto, importante via do Centro da capital amazonense, onde a movimentação foi parcialmente afetada durante o atendimento à vítima.