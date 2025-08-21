A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Vídeos

Homem encapuzado atira ao menos 13 vezes contra mulher dentro de carro; assista

Vítima identificada como Bianca foi atingida por cerca de 13 tiros e permanece em estado grave no Hospital Albert Schweitzer.

Por Beatriz Silveira

21/08/2025 às 20:21

Ver resumo

Notícias do Brasil – Uma mulher de 36 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (20/8), no bairro Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ataque, registrado por câmeras de segurança, ocorreu em frente à residência da vítima, na presença do marido e de duas crianças.

PUBLICIDADE

As imagens mostram o momento em que a vítima, identificada como Bianca, sai de casa acompanhada pelo companheiro e os filhos. O grupo caminha até um veículo estacionado em frente ao imóvel. Poucos instantes depois de Bianca entrar no carro, um automóvel preto se aproxima em alta velocidade.

De dentro do veículo, desce um homem vestido com roupas escuras, luvas, óculos e touca balaclava. Armado, ele sai pelo banco traseiro do lado do motorista e inicia os disparos contra o carro da vítima.

PUBLICIDADE

Leia também: DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte 

Segundo testemunhas, o agressor atirou pelo menos cinco vezes, se aproximou do veículo e abriu a porta, efetuando nova sequência de tiros à queima-roupa. Ao todo, cerca de 13 disparos teriam sido realizados. Durante a ação, o marido de Bianca e as crianças tentaram se proteger atrás do carro.

Após o crime, o suspeito fugiu no mesmo automóvel em que chegou. Familiares e vizinhos prestaram os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada com urgência ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Bianca permanece internada em estado grave.

O caso foi inicialmente registrado na 30ª DP (Marechal Hermes) e, posteriormente, transferido para a 33ª DP (Realengo), que dará continuidade às investigações para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação da tentativa de homicídio.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Parintins arrecada mais de 10 mil assinaturas em defesa da Amazônia

Disputa dos Bumbás apoiou iniciativa sobre destinação de florestas.

há 7 minutos

Brasil

Lula nomeia ex-editor da Globo, André Basbaum, para presidir a EBC

Com mais de 25 anos de experiência jornalística, André Basbaum já atuou como editor de economia do Jornal Nacional (Globo).

há 16 minutos

Manaus

Furtos e depredação comprometem estrutura do complexo Rei Pelé em Manaus

Iluminação danificada impede uso da pista de skate e prefeitura reforça monitoramento com câmeras e presença da Guarda Municipal.

há 21 minutos

Brasil

Ministros do STF criticam inclusão de conversas pessoais no relatório da PF que indiciou Bolsonaro e Eduardo

As conversas em questão foram extraídas de diálogos entre Bolsonaro e Eduardo, além de troca de mensagens com o pastor Silas Malafaia.

há 27 minutos

Brasil

STF interrompe análise de acordo para ressarcir aposentados lesados por fraudes no INSS

Ministro André Mendonça pediu vista e terá até 90 dias para devolver o processo ao plenário.

há 40 minutos