Homem encapuzado atira ao menos 13 vezes contra mulher dentro de carro; assista

Notícias do Brasil – Uma mulher de 36 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (20/8), no bairro Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ataque, registrado por câmeras de segurança, ocorreu em frente à residência da vítima, na presença do marido e de duas crianças.

As imagens mostram o momento em que a vítima, identificada como Bianca, sai de casa acompanhada pelo companheiro e os filhos. O grupo caminha até um veículo estacionado em frente ao imóvel. Poucos instantes depois de Bianca entrar no carro, um automóvel preto se aproxima em alta velocidade.

De dentro do veículo, desce um homem vestido com roupas escuras, luvas, óculos e touca balaclava. Armado, ele sai pelo banco traseiro do lado do motorista e inicia os disparos contra o carro da vítima.

Segundo testemunhas, o agressor atirou pelo menos cinco vezes, se aproximou do veículo e abriu a porta, efetuando nova sequência de tiros à queima-roupa. Ao todo, cerca de 13 disparos teriam sido realizados. Durante a ação, o marido de Bianca e as crianças tentaram se proteger atrás do carro.

Após o crime, o suspeito fugiu no mesmo automóvel em que chegou. Familiares e vizinhos prestaram os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada com urgência ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Bianca permanece internada em estado grave.

O caso foi inicialmente registrado na 30ª DP (Marechal Hermes) e, posteriormente, transferido para a 33ª DP (Realengo), que dará continuidade às investigações para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação da tentativa de homicídio.