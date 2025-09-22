Novas imagens mostram criança desmaiada após ser agredida por servidor do TJAM em Manaus

Notícias de Manaus – O vereador Jander Lobato (PSD) divulgou nesta segunda-feira (21) imagens que mostram uma criança sendo agredida por um servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). As imagens foram compartilhadas na Câmara Municipal de Manaus e mostram o momento em que a criança desmaia após as agressões.

Segundo o parlamentar, as imagens foram obtidas com o pai da criança e com o apoio da Defesa Civil do município. Lobato detalhou que, no primeiro momento, a violência foi tão intensa que quem estava ao telefone com a criança achou que o pai seria o agressor.

“Ele me contou que a agressão foi tão forte que, no primeiro momento, quando estava no telefone, desligou achando que fosse o pai da criança quem havia batido nela — o que, obviamente, não justificaria o ato. Depois, ele percebeu que tinha sido uma discussão e que foi o agressor que deu o tapa”, afirmou.

O vereador relatou que foram três agressões e que a criança permanece em tratamento, com sinais de pus no ouvido, além de ter medo de voltar à escola e utilizar elevadores. O parlamentar também mencionou que a criança completa aniversário nesta segunda, mas sem comemoração devido ao trauma.

“Quero deixar claro que não me alegro com a prisão de ninguém, nem com a desgraça de ninguém. Mas é inadmissível o que aconteceu. Esse rapaz precisa pagar pelo que fez. Apenas 30 dias de afastamento é pouco”, disse Lobato.

O parlamentar afirmou que o agressor está no 22º Distrito Policial, sob a supervisão do delegado Adriano, e destacou a necessidade de acompanhamento tanto da criança quanto do servidor envolvido.

“Não quero que ele perca o emprego, porque tem família para sustentar. Precisamos cuidar tanto do agredido quanto do agressor. Sem dúvida, ele tem um problema sério, porque agredir uma criança dessa forma é inadmissível”, acrescentou.

Jander Lobato também informou que seguirá acompanhando o caso e cobrando providências junto à presidente da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e do Idoso, Raí, para garantir que o agressor responda legalmente pelo ocorrido e que a criança receba apoio necessário.

Confira a declaração do parlamentar na CMM: