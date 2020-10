Presidente Bolsonaro faz vídeochamada na presença de lideranças de feirantes, em Manaus

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) a cada dia vem sinalizando seu apoio explícito ao candidato do partido Patriota, coronel Menezes. Após almoço na Feira da Banana, ocorrida na tarde desta quinta-feira, 14/10, o presidente fez uma videochamada com a presença de lideranças dos feirantes de Manaus e Menezes.

Após declarar por meio de lives que em Manaus tem um “careca” que ele considera seu irmão mais novo e que o candidato dele era um Coronel do Exército, ontem ele conversou pelo celular do coronel Menezes com algumas lideranças dos feirantes e reiterou seu apoio ao candidato do Patriota.

“Menezes corre atrás que a coisa vai”, comentou o presidente no vídeo bem ao seu estilo.

Na ocasião, as lideranças dos feirantes afirmaram que são “soldados” do presidente e que ele deve continuar fazendo o bom trabalho e não recuar porque as pessoas estarão sempre ao lado dele. “É uma honra e uma satisfação muito grande está falando com o senhor”, comentou o presidente da Comissão Gestora da Feira da Banana, Moacir Cintrão.

Para Menezes, que além da amizade desde os tempos do Exército é compadre de Jair Bolsonaro, as vídeochamadas com o presidente são frequentes porque tem sido um grande conselheiro de Campanha. “Nos falamos com muita frequência. Ele sempre liga, como fez hoje (ontem), para saber como vai a campanha, em Manaus. Este é o Jair, um amigo fiel e imprevisível”, declarou.

O candidato tem visitado as principais feiras de Manaus sempre destacando uma politica de estado direcionado para a categoria e com apoio do Governo Federal realizar ações para melhorar as condições físicas das feiras a fim de atrair a população e fomentar o turismo nesses locais. “Vou dar a dignidade que os feirantes merecem. As feiras e mercados estão abandonadas e nós vamos mudar essa triste realidade”, finalizou o coronel.

