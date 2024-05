Veja os destaques da Assembleia Legislativa do Amazonas neste sábado (11/05/2024)

Fique por dentro do que tem sido destaque na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Os deputados estaduais da Aleam receberam o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), André Zogahib, que apresentou a minuta do projeto que reestabelece o percentual de cotas aos alunos que cursarem o ensino médio no Amazonas e pretendem ingressar na UEA.

Mulheres com endometriose, recém-nascidos em estado grave e atuação de doulas nas maternidades são temas de projetos de lei em tramitação na Aleam.

A Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Assistência Social estão arrecadando água potável, além de alimentos e outros mantimentos para ajuda as famílias atingidas pelas fortes chuvas e transbordamento dos rios no Rio Grande do Sul.

