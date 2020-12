Veja vídeo: idoso é resgatado de buraco de concreto onde havia sido colocado pelo próprio filho

Redação AM POST

Um idoso, de nome preservado, foi preso pelo próprio filho em um buraco coberto por concreto. O caso aconteceu em São Paulo.

De acordo com a polícia, o filho do idoso confessou todo o crime após ser questionado pelas autoridades. Mas antes de ser descoberto, ele apenas contava aos vizinhos que o pai havia desaparecido.

O homem confessou ainda que havia feito aquilo para ficar com aposentadoria do pai. O senhor de idade ficava preso no buraco completamente nu e se alimentava apenas de restos de pão que o homem jogava.

O momento do resgate foi todo registrado.

