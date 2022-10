Vídeo mostra ex-presidente do Coroado minutos antes de ser morto; Confira

Redação AM POST

Em Manaus, um jovem de 19 anos, identificado como Kauã, está sendo procurado pela polícia, por ser o principal suspeito no assassinato do ex-presidente do bairro Coroado, Chiquinho Ribeiro, neste domingo (16). O suspeito era namorado da vítima e fez live minutos antes do crime.

Durante a transmissão pelo Facebook, o suspeito aparece, visivelmente drogado, segurando uma tesoura na mão, dizendo que iria fazer mal a alguém inocente.

“Eu vou fazer o mal com uma pessoa que não tem nada a ver com a minha situação. Olha aqui, ó, ao vivo pra todo mundo ver que o bagulho é doido. Olha aqui ó, olha bem pra essa camera, fala quem é tu no Coroado”, disse Kauã na live.

Durante a gravação, o suspeito escutou um barulho do lado de fora da casa. Era a irmã da vitima, que mora no mesmo terreno, e desconfiou que havia algo errado.

Júnior abriu a porta e ameaçou Chiquinho para que permanecesse calado. Logo após, a gravação foi interrompida.

A vítima foi encontrada pela irmã horas depois, com mais de 20 golpes de tesoura pela cabeça e pelo corpo.

