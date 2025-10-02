Vídeo mostra Hungria cantando e bebendo com amigos antes de ser hospitalizado com suspeita de de intoxicação por metanol

Notícias de famosos – Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (2/10) mostra o rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria Hip Hop, de 34 anos, cantando e se divertindo com amigos durante a madrugada, momentos antes de passar mal e ser hospitalizado em Brasília. As imagens, publicadas pelo cantor Dalmi Junior, registram Hungria animado às 3h19, em um encontro em casa, onde também consumiu vodca.

Pouco tempo depois, o artista começou a apresentar sintomas preocupantes, incluindo fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos e visão turva, o que levou à internação no Hospital DF Star. O boletim médico confirma que o rapper apresenta acidose metabólica, quadro compatível com intoxicação por metanol, embora a causa exata ainda esteja sob investigação.

A assessoria de Hungria informou que, apesar da gravidade inicial, ele já está fora de risco iminente e segue em acompanhamento médico intensivo. A equipe também anunciou o cancelamento dos shows previstos para este fim de semana, incluindo a apresentação marcada para sexta-feira (3/10) em Ribeirão das Neves (MG), que será remarcada posteriormente.

“É um momento delicado, mas reforçamos que o artista está estável e recebendo todos os cuidados necessários. Agradecemos o apoio dos fãs, da imprensa e dos parceiros”, destacou a nota oficial da assessoria.