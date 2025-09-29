A notícia que atravessa o Brasil!

ADS realiza 14 edições das Feiras de Produtos Regionais em Manaus nesta semana

O cronograma inclui 10 edições habituais semanais e quatro edições especiais.

Por Jonas Souza

29/09/2025 às 18:16

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) promove, entre terça-feira (30/09) e domingo (05/10), 14 edições das Feiras de Produtos Regionais na capital. O cronograma inclui 10 edições habituais semanais e quatro edições especiais, distribuídas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de aproximar consumidores de produtos da agricultura familiar e da economia solidária.

Leia mais: Mãe de Deusiane critica impunidade em julgamento de militares acusados da morte da filha: “quem absolve assassino, é assassino junto”

Segundo Diego Augusto, gerente de Feiras da ADS, as feiras oferecem hortifrútis, hortaliças, laticínios, café regional e produtos da economia criativa, além de proporcionar renda aos expositores. “As nossas feiras são organizadas com todo conforto e segurança para os consumidores. Convido a todos a nos prestigiar em uma das edições desta semana”, destacou.

Edições especiais

  • Terça-feira (30/09): Sede da Suhab, avenida Efigênio Salles, nº 1.570, bairro Aleixo, das 8h às 12h

  • Quarta-feira (01/10): Studio 5 Shopping e Convenções, avenida Rodrigo Otávio, nº 3.555, Distrito Industrial I, das 14h às 19h

  • Quinta-feira (02/10): Sede da Sead, avenida Constelação, nº 30, conjunto Morada do Sol, Aleixo, das 8h às 13h

  • Domingo (05/10): Ramal do 14, estrada do Puraquequara, zona leste, das 7h às 12h

Programação completa das feiras da semana

  • Terça-feira (30/09): Shopping Sumaúma, avenida Noel Nutels, Cidade Nova, 14h às 19h; Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada, 14h às 19h

  • Quarta-feira (01/10): Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, 14h às 19h

  • Quinta-feira (02/10): Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio, 14h às 19h; Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada, 14h às 19h

  • Sábado (04/10): Centro Cultural dos Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa), Crespo, 5h às 11h; Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandú, Cidade Nova, 5h às 11h; Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, 7h às 15h

  • Domingo (05/10): Complexo Turístico da Ponta Negra, estacionamento, 6h às 11h; Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, 7h às 12h

As feiras têm como objetivo fortalecer a economia local, apoiar produtores da agricultura familiar e oferecer produtos frescos e regionais diretamente aos consumidores. A iniciativa também busca incentivar o consumo consciente e a valorização de produtos locais e sustentáveis.

